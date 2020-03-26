Гаджиев объяснил, почему Шлеменко не стоит драться с Емельяненко по правилам MMA

Промоутер Камил Гаджиев рассказал, почему, по его мнению, российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко не должен сражаться с другим бойцом MMA Александром Емельяненко по правилам смешанных единоборств. Напомним, Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса, тот сказал, что готов сразиться в формате MMA, и Емельяненко принял условия соперника.
«Такой поединок может случиться и в конце года. Как зритель, я хотел бы на это посмотреть.
Стилистически это выгодный бой для Емельяненко. Я бы предостерёг Шлеменко выходить в клетку и драться по правилам смешанных единоборств с Емельяненко. При всём уважении к Саше Шлеменко, у него просто габаритов не хватит, чтобы драться с ним так, как он привык драться. А достаточного запаса прочности по борьбе у Шлеменко нет, чтобы переигрывать Емельяненко», — приводит слова Гаджиева «Р-Спорт».
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