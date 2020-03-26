Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Гаджиев объяснил, почему Шлеменко не стоит драться с Емельяненко по правилам MMA

Гаджиев объяснил, почему Шлеменко не стоит драться с Емельяненко по правилам MMA
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Промоутер Камил Гаджиев рассказал, почему, по его мнению, российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко не должен сражаться с другим бойцом MMA Александром Емельяненко по правилам смешанных единоборств. Напомним, Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса, тот сказал, что готов сразиться в формате MMA, и Емельяненко принял условия соперника.

«Такой поединок может случиться и в конце года. Как зритель, я хотел бы на это посмотреть.

Стилистически это выгодный бой для Емельяненко. Я бы предостерёг Шлеменко выходить в клетку и драться по правилам смешанных единоборств с Емельяненко. При всём уважении к Саше Шлеменко, у него просто габаритов не хватит, чтобы драться с ним так, как он привык драться. А достаточного запаса прочности по борьбе у Шлеменко нет, чтобы переигрывать Емельяненко», — приводит слова Гаджиева «Р-Спорт».

«Стало известно, какую сумму ты запросил». Емельяненко опять оскорбил Шлеменко. Видео
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020