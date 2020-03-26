Боец UFC Кевин Ли объяснил, как коронавирус поможет Фергюсону победить Хабиба

По мнению американского бойца MMA Кевина Ли, ситуация с коронавирусом, из-за которого во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия, поможет Тони Фергюсону победить Хабиба Нурмагомедова. Поединок должен был пройти в Бруклине (Нью-Йорк) 18 апреля, но там его провести нельзя ввиду ограничений на проведение массовых мероприятий. В UFC ещё не выбрали новое место боя.

«Сначала я думал, что Хабиб победит, особенно после его поединка с Дастином Порье. Но после всей этой истории с карантином я снова склоняюсь в пользу победы Тони. Тони в таких условиях тренируется годами, на нём вообще никак не сказался карантин, он и сам всегда так тренируется в окружении узкого круга единомышленников.

А вот у Хабиба всегда рядом 20 человек, а это уже выше лимита. Так что обстоятельства повлияют на него намного сильнее, чем на Тони, особенно на неделе боёв. Иногда дело не в том, кто лучший боец, а в том, кто лучше себя показал. Так что в таких условиях тренировок я склоняюсь к победе Тони», — цитирует Ли Allboxing.