«Мальчика, что ли, нашёл на слабо разводить?» Шлеменко жёстко ответил Емельяненко. Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко записал видеообращение для другого бойца MMA Александра Емельяненко. Напомним, Емельяненко заявил, что Шлеменко запросил неоправданно высокую сумму за бой с ним.
Ранее Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса, но тот сказал, что готов сразиться в формате MMA, и Емельяненко принял условия соперника.
«Слушай, Емельяненко. Ты мальчика, что ли, нашёл на слабо меня тут разводить? Если ты хочешь надеть перчатки или без перчаток там что-то выяснить, подраться — без проблем, приезжай к нам в город Омск, я тебя достойно здесь встречу.
Ты же собрался тут денег заработать и бой нарисовать себе со своими друзьями с «Рен ТВ». Так что гонорар вам был озвучен. Вы его знаете. Хватит уже выторговывать для себя какие-то выгодные условия и так далее. То тебе по боксу, то ещё что-то…
Поэтому, если ты чего-то хочешь конкретно, ты позвони либо скажи. А то чего ты тут строчишь-то, видео в «Инстаграме» выбрасываешь, на публику работаешь», — сказал Шлеменко в видео, которое появилось в его «инстаграме».
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
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