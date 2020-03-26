Шлеменко: за бой с Емельяненко мне предложили что-то похожее на $ 100 тыс.

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал о предложенном гонораре за бой с Александром Емельяненко.



«Я запросил за бой с Емельяненко значительно меньше, чем Харитонов. Я запросил даже не в два раза больше, чем я зарабатываю за обычный бой. Немного больше, чем я получаю за бой в среднем весе. Если люди не владеют информацией… „Рен-ТВ“ — люди новые и пытаются на слабо разводить.



Я не знаю, на что они рассчитывают. Если бы Емельяненко предложил мне подраться в моём весе, то я бы понимал, почему он ноет. А тут он хорошо устроился. Он и правила определяет, и оружие выбирает, и кому сколько платить. С чего у него такая корона нарисовалась? Хорошо устроился он. Этот бой сейчас под угрозой. Я не вижу смысла, если тебя с первой секунды пытаются нагреть, сломать, опустить. Он меня вызвал. Я думаю, это непрофессиональные люди. Зачем с ними работать?



Они мне предложили что-то похожее на $ 100 тыс. У ребят горят сроки, до планов осталось меньше месяца. На слабо такие шоу не делаются. По дате не было чистых сроков, было про конец апреля», — рассказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».