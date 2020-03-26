Емельяненко: Шлеменко ходит и смотрит на всех свысока. Есть у меня один такой родственник

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал ситуацию с возможным боем с Александром Шлеменко.



«Да меня вообще не задели его слова, что он меня не боится и готов заменить Михаила Кокляева. Я вообще не слежу за Шлеменко. У него там список боев… Я с ума сошёл. Может, видел пару турниров с ним. Недавно случайно посмотрел один или два боя. Он мне не интересен. Ни одного его интервью не видел. Он не нравится мне даже как человек. Сильно высокомерный, такого мнения о себе заоблачного. Ходит и на всех смотрит свысока, задрав голову. Что он такой правильный, самый лучший, самый-самый. Есть у меня один такой же родственник», — приводит слова Александра Емельяненко «Матч ТВ».