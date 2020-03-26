Монсон будет жить и тренировать детей в Уфе

Бывший боец ММА, а ныне депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон принял приглашение Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова жить и тренировать детей в Уфе.

«Всё в жизни повторяется. Три года назад, когда я был главой Красногорска, уговорил Джеффа осесть и работать в городе. Делал это сознательно, потому что Джефф Монсон — выдающийся спортсмен и просто хороший, добрый, искренний человек. Он может многому научить детей — быть сильными, справедливыми… И вот Джефф, несмотря на коронавирус, в Уфе. Договорились, что он будет здесь жить и тренировать башкирских пацанов и парней. А может, и девочек, если захотят», — написал политик.

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