Монсон будет жить и тренировать детей в Уфе
Бывший боец ММА, а ныне депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон принял приглашение Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова жить и тренировать детей в Уфе.
«Всё в жизни повторяется. Три года назад, когда я был главой Красногорска, уговорил Джеффа осесть и работать в городе. Делал это сознательно, потому что Джефф Монсон — выдающийся спортсмен и просто хороший, добрый, искренний человек. Он может многому научить детей — быть сильными, справедливыми… И вот Джефф, несмотря на коронавирус, в Уфе. Договорились, что он будет здесь жить и тренировать башкирских пацанов и парней. А может, и девочек, если захотят», — написал политик.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Хабирова в «Инстаграме».
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