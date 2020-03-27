Боец UFC Перри нокаутировал незнакомца на улице и выложил видео в «Инстаграм»

Боец UFC Майк Перри ввязался в уличную драку. Спортсмен легко справился с соперником, отправив того в нокаут. При этом соответствующее видео он выложил на своей странице в «Инстаграме» и рассказал свою версию произошедшего.
«Этот парень ударил меня в область рта (почему, вы думаете, они начали снимать видео). Я создал себе пространство, а он следовал за мной, сжимая кулаки. Когда я принял боевую стойку, он пытался уклониться или же он отвлёкся от того, что задирался ко мне. Он бы не остановился, так что я это прекратил. Я выбросил джеб/хук до того, как он ушёл влево. Мог бы продолжить и добить его, но вместо этого я ушёл и начал общаться с полицией.
Те из вас, кто полагает, что могут вести себя со мной таким образом, поверьте, лучше не играйте с огнём. Когда вы наносите удар, вы можете быть довольны, но когда я отвечу, будет совсем плохо. Следите за собой", — написал Перри на своей странице в социальной сети.
- 27 марта 2020
-
00:40
- 26 марта 2020
-
23:31
-
22:22
-
21:19
-
20:33
-
19:46
-
18:52
-
18:01
-
15:18
-
14:08
-
12:30
-
12:07
-
11:21
-
10:07
-
09:14
-
00:42
- 25 марта 2020
-
23:51
-
22:46
-
22:46
-
21:01
-
19:50
-
18:36
-
17:39
-
16:00
-
15:19
-
15:04
-
13:43
-
12:21
-
11:24
-
10:25
-
09:30
-
09:03
-
04:12
-
00:19
- 24 марта 2020
-
23:59