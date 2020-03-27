Боец UFC Перри нокаутировал незнакомца на улице и выложил видео в «Инстаграм»

Боец UFC Майк Перри ввязался в уличную драку. Спортсмен легко справился с соперником, отправив того в нокаут. При этом соответствующее видео он выложил на своей странице в «Инстаграме» и рассказал свою версию произошедшего.

«Этот парень ударил меня в область рта (почему, вы думаете, они начали снимать видео). Я создал себе пространство, а он следовал за мной, сжимая кулаки. Когда я принял боевую стойку, он пытался уклониться или же он отвлёкся от того, что задирался ко мне. Он бы не остановился, так что я это прекратил. Я выбросил джеб/хук до того, как он ушёл влево. Мог бы продолжить и добить его, но вместо этого я ушёл и начал общаться с полицией.

Те из вас, кто полагает, что могут вести себя со мной таким образом, поверьте, лучше не играйте с огнём. Когда вы наносите удар, вы можете быть довольны, но когда я отвечу, будет совсем плохо. Следите за собой", — написал Перри на своей странице в социальной сети.