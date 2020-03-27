«С пяти лет бегаю на эту горку». Хабиб выложил новое видео

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выложил в свой «инстаграм» видео пробежки, снятое в родном Дагестане. По словам спортсмена, он ещё в детстве начал тренироваться таким образом.

«С пяти лет я бегаю на эту горку, столько времени прошло, практически вся жизнь», — подписал видео Нурмагомедов.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, в настоящее время Нурмагомедов готовится к поединку с Тони Фергюсоном, который запланирован на 18 апреля. Ранее россиянину пришлось покинуть США, поскольку там стало невозможно полноценно тренироваться ввиду карантинных мер, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции.