«С пяти лет бегаю на эту горку». Хабиб выложил новое видео
Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выложил в свой «инстаграм» видео пробежки, снятое в родном Дагестане. По словам спортсмена, он ещё в детстве начал тренироваться таким образом.
«С пяти лет я бегаю на эту горку, столько времени прошло, практически вся жизнь», — подписал видео Нурмагомедов.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, в настоящее время Нурмагомедов готовится к поединку с Тони Фергюсоном, который запланирован на 18 апреля. Ранее россиянину пришлось покинуть США, поскольку там стало невозможно полноценно тренироваться ввиду карантинных мер, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Боец UFC объяснил, как ситуация с коронавирусом может помочь Фергюсону победить Хабиба
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