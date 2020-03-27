Промоутер Фьюри рассказал о ситуации вокруг объединительного боя с Джошуа

Фрэнк Уоррен, промоутер действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британца Тайсона Фьюри, рассказал, когда его подопечный может встретиться с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. По словам промоутера, поединок может пройти в феврале 2021 года.
«Из-за сложившейся ситуации (с коронавирусом. — Прим. «Чемпионата») бой с Джошуа переместится на определённое время, примерно на февраль. Лас-Вегас закрыли, и Атлетическая комиссия запретила проводить бой. Нам нужно время, чтобы провести ещё и поединок с Уайлдером (в октябре. — Прим. «Чемпионата»).
Кроме того возникли трудности с тренировочными лагерями для спортсменов, которые не смогут спарринговать с иностранцами. Всем нужна точная дата, чтобы нормально работать. Но всё остановлено, вся страна оказалась в одном положении», — приводит слова Уоррена BoxingScene.
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