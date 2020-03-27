Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Промоутер Фьюри рассказал о ситуации вокруг объединительного боя с Джошуа

Промоутер Фьюри рассказал о ситуации вокруг объединительного боя с Джошуа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Фрэнк Уоррен, промоутер действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британца Тайсона Фьюри, рассказал, когда его подопечный может встретиться с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. По словам промоутера, поединок может пройти в феврале 2021 года.

«Из-за сложившейся ситуации (с коронавирусом. — Прим. «Чемпионата») бой с Джошуа переместится на определённое время, примерно на февраль. Лас-Вегас закрыли, и Атлетическая комиссия запретила проводить бой. Нам нужно время, чтобы провести ещё и поединок с Уайлдером (в октябре. — Прим. «Чемпионата»).

Кроме того возникли трудности с тренировочными лагерями для спортсменов, которые не смогут спарринговать с иностранцами. Всем нужна точная дата, чтобы нормально работать. Но всё остановлено, вся страна оказалась в одном положении», — приводит слова Уоррена BoxingScene.

Источник: Фьюри и Уайлдер договорились о третьем бое
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020