Экс-соперник Арреолы и Ортиса заразился коронавирусом

34-летний американский боксёр супертяжёлого веса Трэвис Кауфманн (32-3, 23 КО) сдал положительный тест на коронавирус, сообщает BoxingScene.

«Молитесь за меня и мою семью, пожалуйста. Моими первыми симптомами были неприятные ощущения в горле. Уже на следующий день меня будто переехал грузовик. Чувствовал себя так, будто меня побили. После у меня поднялась температура и я решил провериться. Мне провели тест на грипп и коронавирус. Я покинул больницу, потому что думал, что дело в гриппе. Мне сказали соблюдать изоляцию, так как на тест может уйти 10 дней. Сегодня, четыре дня спустя, мне позвонили и сказали, что у меня обнаружили коронавирус.

Я не переживаю за себя, но я волнуюсь за отца, который сейчас болен, и за своего ребёнка. Люди говорят, что всё это как простуда, но всё это гораздо хуже», — приводит слова Кауфманна BoxingScene.

Кауфманн известен болельщикам по поединкам с экс-претендентами на титул чемпиона мира Крисом Арреолой и Луисом Ортисом.