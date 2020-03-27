Экс-соперник Арреолы и Ортиса заразился коронавирусом

34-летний американский боксёр супертяжёлого веса Трэвис Кауфманн (32-3, 23 КО) сдал положительный тест на коронавирус, сообщает BoxingScene.
«Молитесь за меня и мою семью, пожалуйста. Моими первыми симптомами были неприятные ощущения в горле. Уже на следующий день меня будто переехал грузовик. Чувствовал себя так, будто меня побили. После у меня поднялась температура и я решил провериться. Мне провели тест на грипп и коронавирус. Я покинул больницу, потому что думал, что дело в гриппе. Мне сказали соблюдать изоляцию, так как на тест может уйти 10 дней. Сегодня, четыре дня спустя, мне позвонили и сказали, что у меня обнаружили коронавирус.
Я не переживаю за себя, но я волнуюсь за отца, который сейчас болен, и за своего ребёнка. Люди говорят, что всё это как простуда, но всё это гораздо хуже», — приводит слова Кауфманна BoxingScene.
Кауфманн известен болельщикам по поединкам с экс-претендентами на титул чемпиона мира Крисом Арреолой и Луисом Ортисом.
- 27 марта 2020
-
17:55
-
15:30
-
14:15
-
13:08
-
12:14
-
11:13
-
10:05
-
09:11
-
00:40
- 26 марта 2020
-
23:31
-
22:22
-
21:19
-
20:33
-
19:46
-
18:52
-
18:01
-
15:18
-
14:08
-
12:30
-
12:07
-
11:21
-
10:07
-
09:14
-
00:42
- 25 марта 2020
-
23:51
-
22:46
-
22:46
-
21:01
-
19:50
-
18:36
-
17:39
-
16:00
-
15:19
-
15:04
-
13:43