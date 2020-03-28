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Кормье: верю, что UFC 249 состоится. Бой с Фергюсоном значит многое для Хабиба

Кормье: верю, что UFC 249 состоится. Бой с Фергюсоном значит многое для Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что Дэна Уайт проведёт UFC 249, а также рассказал о значимости боя для Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона.

«Может быть, я единственный, кто хочет увидеть UFC 249 больше, чем Уайт. Верю, что он проведёт этот турнир. Если Уайт ставит цель, то обычно он её достигает. Раньше люди считали его сумасшедшим, когда он говорил о том, что UFC будет на FOX, будет на ESPN. В те дни, когда ММА только начинал набирать популярность, мы даже представить себе такого не могли.

Я знаю Хабиба много лет, поэтому мне известно, как много для него значит бой с Тони. Он хочет подраться с ним, хочет его побить. Тони тоже много лет ждет возможности добраться до Хабиба. У обоих бойцов по 12 побед подряд, это просто безумие. Сколько бы раз ни переносился этот бой, никто другой не смог сравниться с ними», — приводит слова Кормье MMA Fighting.

Напомним, 24 марта, президент UFC Дэна Уайт в очередной раз подтвердил, что бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном состоится 18 апреля.

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