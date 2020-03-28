Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бои Поветкин — Уайт и Усик — Чисора будут перенесены из-за коронавируса

Бои Поветкин — Уайт и Усик — Чисора будут перенесены из-за коронавируса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Промоутер Эдди Хирн заявил, что поединки, которые были запланированы на май 2020 года, будут перенесены на альтернативные даты. По словам Хирна, в лучшем случае они состоятся в июне.

«Пока сложно сказать, как долго продлится карантин. В лучшем случае бои в Великобритании стартуют в июне. Именно поэтому мы должны перенести майские поединки на альтернативные даты. Никто не будет ничего организовывать на май», — приводит слова Эдди Хирна BoxingNews24.

Таким образом, перенесён будет поединок между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом, который был запланирован на 2 мая и должен пройти в Манчестере, и бой украинского боксёра Александра Усика и британца Дерека Чисоры, который должен был состояться 23 мая в Лондоне на арене O2.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020