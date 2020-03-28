Бои Поветкин — Уайт и Усик — Чисора будут перенесены из-за коронавируса
Промоутер Эдди Хирн заявил, что поединки, которые были запланированы на май 2020 года, будут перенесены на альтернативные даты. По словам Хирна, в лучшем случае они состоятся в июне.
«Пока сложно сказать, как долго продлится карантин. В лучшем случае бои в Великобритании стартуют в июне. Именно поэтому мы должны перенести майские поединки на альтернативные даты. Никто не будет ничего организовывать на май», — приводит слова Эдди Хирна BoxingNews24.
Таким образом, перенесён будет поединок между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом, который был запланирован на 2 мая и должен пройти в Манчестере, и бой украинского боксёра Александра Усика и британца Дерека Чисоры, который должен был состояться 23 мая в Лондоне на арене O2.
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