«Пьянству — нет!». Емельяненко опубликовал фото в стиле советского плаката

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал фотографию в стиле советского социального плаката «Пьянству — нет».



«Я не люблю пить. Если я выпью раз в полгода, то об этом знает вся Россия», — написал Александр Емельяненко.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Напомним, в феврале 2020 года Емельяненко заключил пари с одним из рководителей клуба «Ахмат» Абузайдом Висмурадовым — командиром СОБР «Терек» подразделения Федеральной службы национальной гвардии в Чечне и личным охранником президента республики Рамзана Кадырова.



По условиям пари, Емельяненко отказывается от употребления алкоголя на один год. В случае проигрыша он обещал отдать машину, подаренную ему Рамзаном Кадыровым.