«Пьянству — нет!». Емельяненко опубликовал фото в стиле советского плаката
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал фотографию в стиле советского социального плаката «Пьянству — нет».
«Я не люблю пить. Если я выпью раз в полгода, то об этом знает вся Россия», — написал Александр Емельяненко.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.
Напомним, в феврале 2020 года Емельяненко заключил пари с одним из рководителей клуба «Ахмат» Абузайдом Висмурадовым — командиром СОБР «Терек» подразделения Федеральной службы национальной гвардии в Чечне и личным охранником президента республики Рамзана Кадырова.
По условиям пари, Емельяненко отказывается от употребления алкоголя на один год. В случае проигрыша он обещал отдать машину, подаренную ему Рамзаном Кадыровым.
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