Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Пьянству — нет!». Емельяненко опубликовал фото в стиле советского плаката

«Пьянству — нет!». Емельяненко опубликовал фото в стиле советского плаката
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал фотографию в стиле советского социального плаката «Пьянству — нет».

«Я не люблю пить. Если я выпью раз в полгода, то об этом знает вся Россия», — написал Александр Емельяненко.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Напомним, в феврале 2020 года Емельяненко заключил пари с одним из рководителей клуба «Ахмат» Абузайдом Висмурадовым — командиром СОБР «Терек» подразделения Федеральной службы национальной гвардии в Чечне и личным охранником президента республики Рамзана Кадырова.

По условиям пари, Емельяненко отказывается от употребления алкоголя на один год. В случае проигрыша он обещал отдать машину, подаренную ему Рамзаном Кадыровым.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020