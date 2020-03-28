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Хабиб Нурмагомедов обратился к подписчикам по поводу коронавируса

Хабиб Нурмагомедов обратился к подписчикам по поводу коронавируса
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к подписчикам в связи с пандемией коронавируса.

«Коронавирус, говорили они… На самом деле все очень даже серьезно. Соблюдайте чистоту и будьте внимательны во всём. Берегите себя и свои семьи, не подходите к этой ситуации несерьёзно и с недооценкой.

Всевышний не возлагает на человека сверх его возможностей», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, 18 апреля Хабиб Нурмагомедов будет проводить защиту титула в третий раз. На турнире UFC 249 его соперником станет бывший временный чемпион лиги Тони Фергюсон. Место поединка до сих пор не определено. Но практически наверняка встреча не пройдёт в США.

По состоянию на 28 марта, в России выявили 1264 случая заражения коронавирусом.

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