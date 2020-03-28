Волков: не воспринимайте пандемию коронавируса как что-то, что не касается вас

Боец смешанных единоборств Александр Волков поделился мыслями о угрозе распространения коронавируса и призвал соблюдать режим карантина. По его словам, именно личная ответственность граждан может заметно сократить сроки ограничительных мер.
«Сейчас каждый из нас может помочь в борьбе с новым вирусом. Не воспринимайте пандемию как нечто вас не касающееся. Это касается каждого. Нагрузка на больницы будет расти, и если все мы не предпримем усилий, придётся, как в Европе, выбирать, кого спасать, а кого нет. Хочу призвать всех к личной ответственности. Каждый из вас живёт в обществе, и только общие усилия будут заметны.
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Самое действенное, что каждый из нас может сделать:
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1. Сидеть, чёрт побери, дома. Читайте книги, смотрите фильмы, тренируйтесь, отдыхайте. Но только не выходите на улицу просто потусоваться и пообщаться с друзьями. Родители, забудьте на время про детские площадки. В Европе и США тоже над этим смеялись, теперь там не хватает моргов.
2. Мыть руки. Не трогать лицо руками, если выходите за продуктами или в аптеку.
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3. Протирайте и обрабатывайте телефоны гигиеническими противомикробными средствами. Хоть мылом мойте, если есть влагозащита.
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4. Носите маски! Маски позволяют не заразить других, если вы болеете, не замечая этого или вирус у вас в инкубационном периоде. Маски позволяют значительно уменьшить вирусную нагрузку. Надевая маску, вы прежде всего заботитесь не о себе, а об окружающих вас людях.
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5. Расскажите и убедите родителей, что им очень важно сейчас не гулять или ходить по магазинам, а сидеть дома. Старшее поколение в группе риска по количеству осложнений.
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6. Если почувствовали себя плохо, вам не нужно идти в больницу или аптеку, а тем более гулять, чтобы никого неумышленно не заразить. Вам нужно позвонить по доступным телефонам в медицинские службы и рассказать о ваших симптомах. Вам помогут.
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7. Осознать, что это временная мера, период самоизоляции и карантина зависит от ответственности каждого из нас.
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Желаю вам всем не болеть в это сложное время", — написал Волков.
Соответствующий пост можно увидеть на странице бойца в «Инстаграме».
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