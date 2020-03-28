Олейник: люди тренировались даже в закрытых камерах тюрем

Боец UFC Алексей Олейник поделился мыслями о закрытии спортивных залов. По его словам, даже в таких условиях можно найти возможность тренироваться.
«Тренировка отработана. Вы можете тренироваться в спортзале, на улице, в комнате. Люди тренировались даже в закрытых камерах тюрем. Но одна из самых важных тренировок всегда проходит в голове, и она же передаёт силу вашей воле и вашему сердцу не отступать и не сдаваться в настоящем бою. Всего доброго добрым людям», — написал Олейник на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, в США закрыты практически все тренировочные залы. Это произошло на фоне пандемии коронавируса. В США на сегодняшний день насчитывается более 100 тыс. случаев заражения опасным заболеванием, более 1700 из них стали смертельными.
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