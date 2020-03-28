Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Олейник: люди тренировались даже в закрытых камерах тюрем

Олейник: люди тренировались даже в закрытых камерах тюрем
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Алексей Олейник поделился мыслями о закрытии спортивных залов. По его словам, даже в таких условиях можно найти возможность тренироваться.

«Тренировка отработана. Вы можете тренироваться в спортзале, на улице, в комнате. Люди тренировались даже в закрытых камерах тюрем. Но одна из самых важных тренировок всегда проходит в голове, и она же передаёт силу вашей воле и вашему сердцу не отступать и не сдаваться в настоящем бою. Всего доброго добрым людям», — написал Олейник на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в США закрыты практически все тренировочные залы. Это произошло на фоне пандемии коронавируса. В США на сегодняшний день насчитывается более 100 тыс. случаев заражения опасным заболеванием, более 1700 из них стали смертельными.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020