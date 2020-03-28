Уайт — о бое Хабиб — Фергюсон: каждый раз мои планы рушатся

Президент UFC Дэна Уайт подтвердил намерение провести 18 апреля титульный поединок в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном даже невзирая на карантин, связанный с пандемией коронавируса. Вместе с тем функционер посетовал, что его планы по этому бою всегда срываются.
«Я собираюсь провести этот бой и вернуть страну к нормальной жизни. Каждый день я натыкаюсь на какие-то препятствия. Каждый раз мои планы рушатся, мне снова и снова приходится переделывать работу.
У меня есть четыре или пять мест на примете для проведения этой встречи. После того как мы договоримся о месте, мы начнём выяснять, кто может стать участником карда, а кто не сможет выступить по тем или иным причинам.
Я один из тех парней, который готов выйти и решать проблемы, а не прятаться от них. Как люди собираются победить коронавирус, если они прячутся? Если человек боится риска, то ему стоит спрятаться надолго. Что будет, когда в мире наступит обычная, сезонная эпидемия гриппа? Что будет тогда? Думаю, СМИ раздули всю эту историю и сделали её страшной. Люди покупают туалетную бумагу и так далее. Всё это очень странно», — приводит слова Уайта MMA Fighting.
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