Уорд: в 2003 году Рой Джонс отказался от боя с Майком Тайсоном

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд сообщил, что в 2003 году мир мог увидеть поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Майка Тайсона с экс-чемпионом мира в четырёх весовых категориях Роем Джонсом, но Джонс отказался от предложения в размере $ 40 млн.
«Знаю, что в 2003 году было предложение организовать поединок Майка Тайсона с Роем Джонсом. Я убеждён, что буду достаточно аккуратен в цифрах, если скажу, что гарантированная сумма гонорара составляла $ 40 млн. Но Джонс отказался, так как его не устроила сумма. Что касается Тайсона, то в то время он уже не был тем Майком, которого мы знали», — приводит слова Уорда Boxingnews24.
Майк Тайсон провёл последний поединок на профессиональном ринге в 2005 году. Тогда он досрочно проиграл Кевину Макбрайду.
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