Келл Брук рассчитывает получить бой с Теренсом Кроуфордом

Бывший чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Келл Брук рассчитывает получить поединок с действующим чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом. По его словам, и американец, и его промоутер Боб Арум заинтересованы в такой встрече.

«Видел Боба Арума в США. Сказал ему, что у Кроуфорда заканчиваются соперники, а я тот парень, который может его победить. Видел и самого Теренса, он сказал, что готов к такой встрече. Так что все мы нашли общий язык. Все хотят организовать этот поединок. Осталось договориться о цифрах и тогда можно начинать тренировочный лагерь. Весовая категория не будет проблемой», — приводит слова Брука BoxingScene.

Теренс Кроуфорд в предыдущем поединке справился с Эгидиюсом Каваляускасом. Келл Брук нокаутировал Марка де Луку. Тот бой прошёл в первом среднем весе.