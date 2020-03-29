Келл Брук рассчитывает получить бой с Теренсом Кроуфордом

Бывший чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Келл Брук рассчитывает получить поединок с действующим чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом. По его словам, и американец, и его промоутер Боб Арум заинтересованы в такой встрече.
«Видел Боба Арума в США. Сказал ему, что у Кроуфорда заканчиваются соперники, а я тот парень, который может его победить. Видел и самого Теренса, он сказал, что готов к такой встрече. Так что все мы нашли общий язык. Все хотят организовать этот поединок. Осталось договориться о цифрах и тогда можно начинать тренировочный лагерь. Весовая категория не будет проблемой», — приводит слова Брука BoxingScene.
Теренс Кроуфорд в предыдущем поединке справился с Эгидиюсом Каваляускасом. Келл Брук нокаутировал Марка де Луку. Тот бой прошёл в первом среднем весе.
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