Лопес: у меня астма. Коронавирус для меня опасен

Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопес сказал, что ждёт новой даты поединка с чемпионом мира по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO Василием Ломаченко, а также признался, что волнуется из-за распространения пандемии коронавируса.
«Ждём даты боя с Василием Ломаченко. Сейчас я уехал в Арканзас, решил покинуть Нью-Йорк. Как вы можете видеть по новостям, Нью-Йорк переживает не лучшие времена. У меня астма, так что коронавирус для меня опасен. Пытаюсь находиться подальше от эпицентра. Плюс в том, что все члены моей семьи здоровы», — приводит слова американца гондурасского происхождения Boxingnews24.
Бой Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом должен был состояться в мае, однако его перенесли на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
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