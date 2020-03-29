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Ковалёв — о пандемии коронавируса: некоторые люди не догоняют происходящее во всём мире

Ковалёв — о пандемии коронавируса: некоторые люди не догоняют происходящее во всём мире
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился мыслями о пандемии коронавируса и показал, как выглядит опустевшая Калифорния.

«Всем привет! Несмотря на пандемию и всю эту гадость по всему миру, я занимаюсь спортом. В одиночку с велосипедом. Тут такая обстановка — люди двигаются, машины ездят. Не шибко, но ничего такого страшного нет. Конечно, страшное есть, но просто некоторые люди не догоняют происходящее во всём мире. Поэтому стараюсь держаться на дистанции. Люди сами отходят на дистанцию.

Многие медики высказывают толковые мнения, что этим вирусом все переболеют. Что вирус мутирует, что он пришёл с животного. Так как в последние годы многие животные гибнут, вирус начал искать более надёжную среду обитания. Берегите себя, занимайтесь спортом. Сейчас нахожусь в Калифорнии. Говорят, Калифорния будет следующей после Нью-Йорка", — сказал Ковалёв на видеозаписи на своей странице в «Инстаграме».

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