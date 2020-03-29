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Девушка-боец Bellator исполнила зажигательный танец

Девушка-боец Bellator исполнила зажигательный танец
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец Bellator Вэлери Лоредо, исполнив зажигательный танец, выложила видео на своих страницах в социальных сетях. Американка с парагвайскими корнями уже не в первый раз постит яркие видео. Несколько дней назад она выложила запись тренировки на улице в нижнем белье. Тогда она была раскритикована подписчиками, что позволяет себе физические нагрузки на открытом воздухе во время пандемии коронавируса. Вместе с тем часть подписчиков поддерживает Лореду и по достоинству оценивают её форму.

21-летняя Лореда выступает в смешанных единоборствах на профессиональном уровне с 2019 года. На данный момент в её послужном списке два поединка, и в обоих она одержала победу. Последний раз она появлялась в октагоне в июне 2019 года и справилась с Ларкин Даш.

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