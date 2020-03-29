Кормье из-за пандемии коронавируса может завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье признался, что из-за пандемии коронавируса может завершить карьеру.



«Не думаю, что из-за пандемии коронавируса сильно сдвинутся сроки. В любом случае мы были нацелены на лето, конец лета. К этому времени всё уже должно вернуться в норму. Сейчас же пандемия мешает мне ходить в зал, когда мне этого хочется. Но если ситуация будет нормальной только поздней осенью, зимой, то шансов на бой не останется. Я завершу карьеру. Думаю, нужно, чтобы пандемия пошла на спад летом, чтобы третий бой со Стипе Миочичем состоялся», — приводит слова Кормье Bloody Elbow.



В первом поединке Миочича и Кормье, который прошёл на турнире UFC 226 в июле 2018 года, Кормье нокаутировал Миочича в первом раунде и отобрал у него пояс. Однако в августе 2019 года Стипе вернул себе титул, победив Даниэля на турнире UFC 241 техническим нокаутом в четвёртом раунде.