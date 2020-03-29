Кормье: Хабиб настолько хорош, что ему не нужно скрывать свой план на бой от соперников

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о чемпионе организации в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.
«Он отлично выглядел в тренировочном лагере к UFC 249. Он усиленно тренировался и был очень сосредоточен. Он знает о проблеме, которая стоит перед ним. Он понимает, как трудно готовиться к Тони Фергюсону и насколько он может быть хитёр в октагоне.
Я видел, насколько впечатляющие результаты показывал Фергюсон в ходе карьеры, но я видел, как тяжело приходилось Тони с тем стилем, который исповедует Хабиб. В бою с Ли сопернику удалось реализовать хороший план на бой, но он устал. Тогда Тони смог воспользоваться ошибкой. Были у Тони проблемы и с Абелем Трухильо.
Ни для кого не секрет, что именно Хабиб собирается делать в бою, но он всё ещё собирается реализовать этот план на бой с Фергюсоном. Это говорит о том, насколько высокий уровень у этого парня. Он столь хорош в том, что он делает, что ему не нужно этого скрывать о соперников», — приводит слова Кормье MMAFighting.
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