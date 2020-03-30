Куницкая: видимо, Бразилию ждёт безумный скачок эпидемии на следующей неделе

Боец UFC Яна Куницкая рассказала об обстановке с пандемией коронавируса в Бразилии.



«В Бразилии карантин, как и во всём мире. На сегодняшний день 3500 заражённых. Паники нет, все общественные места закрыты. Работают заправки, продуктовые и аптеки. На улице мало народу, в основном почему-то пожилые (видимо, не боятся умереть). Народ начал бунтовать, что денег нет, чтобы сидеть без работы, давить на президента. И с понедельника было решено всё возобновить, притом что вирус распространяется в геометрической прогрессии. Видимо, нас ждёт безумный скачок эпидемии на следующей неделе. У нас жизнь особо не поменялась, также тренируемся два раза в день, так как свой зал прямо у дома. Мы абсолютно изолированны и спокойны. Все планы, конечно, поменялись из-за вируса, но мы не паникуем», — написала Куницкая в своём «инстаграме».