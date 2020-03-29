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Нурмагомедов-старший: Хабиб готовится в Дагестане, сказали, что боя в Америке не будет

Нурмагомедов-старший: Хабиб готовится в Дагестане, сказали, что боя в Америке не будет
Бокс/ММА / UFC 0

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что Хабиб продолжает подготовку к бою с Тони Фергюсоном в Дагестане, а UFC сообщил, что бой состоится не в США.

«Честно не могу сказать, ничего определённого нет. Хабиб готовится в Дагестане, от нас ничего не зависит. Сказали, что боя в Америке не будет. Ждём всех в России, хотелось бы провести бой здесь. Хабиб сейчас в отличной форме, в лучшей форме за свою карьеру», — цитирует Нурмагомедова «Р-Спорт».

Напомним, 18 апреля Хабиб Нурмагомедов будет проводить защиту титула в третий раз. На турнире UFC 249 его соперником станет бывший временный чемпион лиги Тони Фергюсон. Место поединка до сих пор не определено.

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Эль Кукуя называют самым опасным соперником Нурмагомедова. Не просто так их боя пять лет ждёт весь мир.
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