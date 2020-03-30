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Нурмагомедов рассказал, как проводит время во время пандемии коронавируса

Нурмагомедов рассказал, как проводит время во время пандемии коронавируса
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, как проводит время во время карантина, который был введён из-за пандемии коронавируса.

«Один гулял по улице, один сидел в кафе. Как вы думаете, насколько масштабны будут последствия от этой суеты? Здоровья нам всем», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «Инстаграме» Нурмагомедова.

Напомним, 18 апреля Хабиб Нурмагомедов в третий раз будет проводить защиту титула. На турнире UFC 249 его соперником станет бывший временный чемпион лиги Тони Фергюсон. Место поединка до сих пор не определено, но практически наверняка встреча не пройдёт в США.

По состоянию на 30 марта в России зарегистрировано 1534 случая коронавирусной инфекции.

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