Менеджер Хабиба рассказал о его состоянии перед боем с Фергюсоном

Ризван Магомедов, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал о состоянии подопечного в преддверии поединка с американцем Тони Фергюсоном. Бой должен пройти 18 апреля, место проведения ещё не определено.

«Хабиб находится в хорошем состоянии, в хорошей форме, как и всегда. Мы держим руку на пульсе, как только будут новости (в отношении места проведения поединка. — Прим. «Чемпионата»), все сразу об этом узнают», — приводит слова Магомедова «Р-Спорт».

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У 36-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения.

Напомним, ранее Абдулманапу Нурмагомедову, отцу Хабиба, который остался готовиться к поединку в России, сообщили, что боя в США не будет.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон.