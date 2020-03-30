Менеджер Хабиба рассказал о его состоянии перед боем с Фергюсоном

Ризван Магомедов, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал о состоянии подопечного в преддверии поединка с американцем Тони Фергюсоном. Бой должен пройти 18 апреля, место проведения ещё не определено.
«Хабиб находится в хорошем состоянии, в хорошей форме, как и всегда. Мы держим руку на пульсе, как только будут новости (в отношении места проведения поединка. — Прим. «Чемпионата»), все сразу об этом узнают», — приводит слова Магомедова «Р-Спорт».
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У 36-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения.
Напомним, ранее Абдулманапу Нурмагомедову, отцу Хабиба, который остался готовиться к поединку в России, сообщили, что боя в США не будет.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон.
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