Нурмагомедов: не могу вылететь из России. Фергюсону уже ищут нового соперника

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, чьим следующим соперником должен стать Тони Фергюсон, подтвердил, что в настоящий момент пребывает в России. Напомним, с 30 марта Россия закрыла временно закрыла границы, поэтому Нурмагомедов лишён возможности покинуть страну.

Бой Нурмагомедов — Фергюсон запланирован на 18 апреля. Пока неизвестно, где он пройдёт.

«В данный момент нахожусь в Дагестане, в России. Тренируюсь, не знаю к чему.

Сейчас до меня дошла информация, что в UFC договорились с каким-то штатом и могут провести этот турнир в Америке. Но я не могу вылететь из России или влететь в США. И, насколько мне известно, они уже ищут соперника для Тони Фергюсона», — сказал Нурмагомедов во время прямого эфира в своём «инстаграме».