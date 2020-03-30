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Нурмагомедов: не могу вылететь из России. Фергюсону уже ищут нового соперника

Нурмагомедов: не могу вылететь из России. Фергюсон
Нурмагомедов: не могу вылететь из России. Фергюсону уже ищут нового соперника
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, чьим следующим соперником должен стать Тони Фергюсон, подтвердил, что в настоящий момент пребывает в России. Напомним, с 30 марта Россия закрыла временно закрыла границы, поэтому Нурмагомедов лишён возможности покинуть страну.

Бой Нурмагомедов — Фергюсон запланирован на 18 апреля. Пока неизвестно, где он пройдёт.

«В данный момент нахожусь в Дагестане, в России. Тренируюсь, не знаю к чему.

Сейчас до меня дошла информация, что в UFC договорились с каким-то штатом и могут провести этот турнир в Америке. Но я не могу вылететь из России или влететь в США. И, насколько мне известно, они уже ищут соперника для Тони Фергюсона», — сказал Нурмагомедов во время прямого эфира в своём «инстаграме».

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