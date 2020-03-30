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«Каким местом думают организаторы?» Валуев — о ситуации вокруг боя Хабиба и Фергюсона

«Каким местом думают организаторы?» Валуев — о сит
«Каким местом думают организаторы?» Валуев — о ситуации вокруг боя Хабиба и Фергюсона
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Бой должен пройти 18 апреля. Нурмагомедов не может покинуть Россию ввиду временного закрытия границ, и потому поединок с Фергюсоном рискует сорваться.

«Есть ли смысл устраивать турнир без Хабиба? А есть ли вообще смысл в условиях мировой пандемии проводить массовое мероприятие? Это как пир во время чумы.

Всё отменяется, а здесь что? Особое приглашение нужно? Каким местом думают организаторы боя? Видимо, тем, которое ближе к карману», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее одноклубник Нурмагомедова спародировал тренировки Фергюсона.

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