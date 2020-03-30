«Надо в Беларусь перенести». Финкельштейн — о бое Хабиба с Фергюсоном

Глава промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Бой должен пройти 18 апреля. Нурмагомедов не может покинуть Россию ввиду временного закрытия границ, и потому поединок с Фергюсоном рискует сорваться.

«Думать о вылете надо было заранее. Надо в Беларусь перенести, там пока ничего не запрещено (смеётся). Из-за коронавируса многие страны закрыли границы. Поэтому надо было раньше что-то придумать. Например, прилететь в штат, где инфекция не так сильно распространена. В крайнем случае можно было бы попробовать отправить Хабиба частным рейсом. Очень обидно, что заранее не подумали об этом и ничего не предприняли.

Бой будет в любом случае интересным. Поэтому, когда закончится ситуация с коронавирусом, есть смысл его провести», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.

Ранее в интернете появилось видео необычных тренировок Фергюсона.