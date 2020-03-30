Хабиб: вижу в Дагестане недооценку коронавируса, мы должны просить прощения у всевышнего

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, посетовал, что не все в Дагестане ответственно относятся к ситуации с коронавирусом.

Напомним, бой Нурмагомедова и Тони Фергюсона должен пройти 18 апреля. Спортсмен не может покинуть Россию ввиду временного закрытия границ, и потому поединок с Фергюсоном рискует сорваться.

«Большое спасибо всем, кто поддерживает. Желаю здоровья, ведь без него вам ничего не принесёт радости. Берегите свои семьи, слушайте врачей.

В Дагестане я вижу, что с какой-то недооценкой относятся к этой болезни. Мы должны просить прощения у всевышнего. У всех у нас есть много косяков. Пусть всевышний простит нас и даст здоровья», — сказал Хабиб во время прямого эфира в своём «инстаграме».