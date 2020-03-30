Тактаров подозревает США в изобретении коронавируса

Ветеран MMA Олег Тактаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом, из-за которого во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. По мнению Тактарова, в распространении коронавирусной инфекции виноваты США.

«Я не вирусолог, но у нас нет такой ситуации, как было в Китае или как сейчас в США, там много туристов из Китая было, много итальянцев. Там большой авиапоток, у нас же только Москва и Питер по авиасообщениям сравнятся с американскими городами.

Другое дело, что у меня подозрение, что всё с Америки и пошло. Имею в виду, что лаборатория могла быть какая угодно, но изобрели в США. Когда-нибудь это всё вскроется, мне кажется, это был какой-то бизнес-проект или политический ход», — цитирует его Sport24.