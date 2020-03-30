Тактаров подозревает США в изобретении коронавируса
Ветеран MMA Олег Тактаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом, из-за которого во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. По мнению Тактарова, в распространении коронавирусной инфекции виноваты США.
«Я не вирусолог, но у нас нет такой ситуации, как было в Китае или как сейчас в США, там много туристов из Китая было, много итальянцев. Там большой авиапоток, у нас же только Москва и Питер по авиасообщениям сравнятся с американскими городами.
Другое дело, что у меня подозрение, что всё с Америки и пошло. Имею в виду, что лаборатория могла быть какая угодно, но изобрели в США. Когда-нибудь это всё вскроется, мне кажется, это был какой-то бизнес-проект или политический ход», — цитирует его Sport24.
Читайте также
- 30 марта 2020
-
13:08
-
13:01
-
12:53
-
12:46
-
12:42
-
12:32
-
12:24
-
12:18
-
11:27
-
11:18
-
11:11
-
09:08
-
09:00
-
06:42
-
00:39
- 29 марта 2020
-
23:34
-
21:33
-
20:02
-
18:39
-
17:28
-
16:31
-
15:32
-
14:58
-
13:23
-
12:51
-
11:51
-
10:49
-
09:39
-
00:35
-
00:22
- 28 марта 2020
-
22:55
-
21:34
-
20:59
-
19:16
-
18:50
Партнерский контент