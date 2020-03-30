«Сейчас такая атмосфера, что на бои наплевать». Василевский — о бое Хабиб — Фергюсон

Российский боец MMA Вячеслав Василевский прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Бой должен пройти 18 апреля. Нурмагомедов не может покинуть Россию ввиду временного закрытия границ, и потому поединок с Фергюсоном рискует сорваться.

«Сейчас такая атмосфера, что на эти бои всем наплевать. Турнир проводить не стоит. Он не вызовет должного интереса. Люди сейчас находятся в подавленном состоянии: они думают о том, как сохранить свой бизнес, как выйти из этой поганой ситуации. Поэтому бои, шоу, развлечения сейчас неактуальны. Закончится это явно не в ближайшие два-три месяца.

Бой можно провести потом. В большинстве случаев бои UFC – это бизнес: большую роль играет то, что бойцы медийные люди. А здесь есть большая спортивная составляющая: и у Хабиба, и у Тони Фергюсона была длинная выигрышная серия. Интересно будет посмотреть, кто окажется сильнее», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.