Тактаров: Хабиб не сможет улететь на бой с Фергюсоном? Враньё

Ветеран MMA Олег Тактаров прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Бой должен пройти 18 апреля. Нурмагомедов не может покинуть Россию ввиду временного закрытия границ, и потому поединок с Фергюсоном рискует сорваться.

Тактарова спросили, действительно ли Хабиб, по его мнению, не сможет улететь на бой с Фергюсоном в США.

«Это враньё, можно на частном самолёте улететь. Частный самолёт и частную авиацию у нас никто не запрещал. Они могут попросить президента, чтобы разрешили выпустить из страны. Любой бизнесмен может в этом помочь. Поэтому частная авиация — это совсем другая история.

Я не хочу особо обсуждать эту тему, потому что некоторые люди ждут резких высказываний, чтобы всё это мусолить и обсуждать, но у Хабиба полно фанатов и поддержки среди бизнесменов, он, в конце концов, может попросить президента, чтобы его на время выпустили из России», — приводит слова Тактарова Sport24.