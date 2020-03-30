«Не расслабляйся, лохматый!» Исмаилов показал впечатляющую скорость ударов. Видео

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов, чьим следующим соперником должен стать другой боец MMA Александр Емельяненко, выложил в свой «инстаграм» видео, на котором можно посмотреть, как он умеет боксировать.
Емельяненко и Исмаилов должны были сразиться 3 апреля, но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции поединок перенесли на 24 июля.
«Не расслабляйся лохматый, запуляю!» — подписал боец видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также из-за угрозы распространения коронавируса во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 34 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 155 тыс.
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