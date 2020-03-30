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Бой Поветкина и Уайта перенесён

Бой Поветкина и Уайта перенесён
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бой между российским боксёром Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом, запланированный на 2 мая в Манчестере, перенесён.

«Да, к сожалению распространяющийся вирус вносит свои коррективы, в Англии предприняты серьёзные меры по борьбе с его распространением, и, как и ожидалось, бой Саши и Диллиана будет перенесён. Мы абсолютно согласны с этим решением наших британских партнёров, это единственное возможное действие в данной ситуации», — цитирует Андрея Рябинского официальный сайт промоутерской компании «Мир Бокса».

Напомним, Поветкин и Уайт последний раз выступали на одном вечере бокса. 7 декабря минувшего года они провели бои в Саудовской Аравии. Александр тогда свёл к ничьей встречу с Майклом Хантером, а Диллиан Уай победил Мариуша Ваха.

Ранее стало известно, что команда Александра Поветкина может вернуться к обсуждению второго поединка с американцем Майклом Хантером после боя с Уайтом.

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