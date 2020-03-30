Гэтжи может заменить Нурмагомедова в поединке с Фергюсоном

Боец UFC Джастин Гэтжи может заменить российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в поединке с Тони Фергюсоном. Об этом сообщил инсайдер Ариэль Хельвани.



«Согласно источникам, Тони Фергюсону был предложен бой против Джастина Гэтжи, однако пока этот бой не согласован. Пока неизвестно, где именно должен пройти турнир», — написал в своём «твиттере» Ариэль Хельвани.



Напомним, ранее стало известно, что Нурмагомедов не может покинуть Россию ввиду временного закрытия границ, и потому поединок с Фергюсоном рискует сорваться. Поединок Нурмагомедова и Фергюсона должен состояться 18 апреля 2020 года.

Примечательно, что UFC уже четыре раза отменял поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном по причине травм одного из бойцов.