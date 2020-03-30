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Порье выразил готовность заменить Хабиба в поединке с Фергюсоном

Порье выразил готовность заменить Хабиба в поединке с Фергюсоном
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Дастин Порье выразил готовность заменить россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке с Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.

«Я продолжаю правильно питаться и совершать пробежки по утрам. Я планирую продолжить тренировки в Луизиане. пусть это и не является для меня приоритетом. Я жду, что будет дальше», — приводит слова Порье MMAFighting.

Напомним, ранее стало известно, что Нурмагомедов не может покинуть Россию ввиду временного закрытия границ и потому поединок с Фергюсоном рискует сорваться. Поединок Нурмагомедова и Фергюсона должен состояться 18 апреля 2020 года.

Примечательно, что UFC уже четыре раза отменял поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном по причине травм одного из бойцов.

UFC ищет Фергюсону нового соперника. Хабиба отправили из США и устраивают бой без него?
Подробно о том, что говорил Нурмагомедов в прямом эфире. Новости — так себе.
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