Порье выразил готовность заменить Хабиба в поединке с Фергюсоном

Боец UFC Дастин Порье выразил готовность заменить россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке с Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.



«Я продолжаю правильно питаться и совершать пробежки по утрам. Я планирую продолжить тренировки в Луизиане. пусть это и не является для меня приоритетом. Я жду, что будет дальше», — приводит слова Порье MMAFighting.



Напомним, ранее стало известно, что Нурмагомедов не может покинуть Россию ввиду временного закрытия границ и потому поединок с Фергюсоном рискует сорваться. Поединок Нурмагомедова и Фергюсона должен состояться 18 апреля 2020 года.



Примечательно, что UFC уже четыре раза отменял поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном по причине травм одного из бойцов.

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