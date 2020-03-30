Бой Усика и Чисоры перенесён на неопределённый срок

Второй поединок украинского боксёра, бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика в супертяжёлой весовой категории с британцем Дереком Чисорой из-за продолжающейся пандемии коронавируса был перенесён на неопределённый срок. Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing.
Поединок должен был пройти в Лондоне (Великобритания) на стадионе O2 Arena 23 мая 2020 года.
33-летний Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первой тяжёлой весовой категории. В октябре 2019 года украинец дебютировал в тяжёлом весе и победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в седьмом раунде. На его счету 17 побед (13 — нокаутом) в 17 боях в профессиональном боксе.
У 36-летнего Чисоры 32 победы (23 — нокаутом) и девять поражений.
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