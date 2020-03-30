Российский журналист получил угрозы из-за критики Хабиба Нурмагомедова

Российскому журналисту Александру Лютикову угрожают из-за критики чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.



Ранее Лютиков выразил мнение, что Нурмагомедов вполне мог вылететь в США на бой с Тони Фергюсоном. Лютиков позвонил в «Аэрофлот» и узнал, что 31 марта и 2 апреля можно вылететь из России в Нью-Йорк без проблем из-за закрытия границ, билеты есть в наличии. Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не может покинуть Россию ввиду временного закрытия границ и потому поединок с Фергюсоном рискует сорваться.



После этого Лютикову позвонил человек, ранее представлявшийся «двоюродным братом» Хабиба Нурмагомедова и пригрозил разбить журналисту голову.



«Ты создан для того, чтобы пресмыкаться перед нами и заслужить нашего снисхождения. Чтоб на тебя обратили внимание, дали тебе интервью или в голову». Замечательное описание сути журналистики от человека, который чуть больше года назад звонил мне и представлялся двоюродным братом одного из величайших бойцов UFC», — написал Лютиков в своём «инстаграме».