Российский журналист получил угрозы из-за критики Хабиба Нурмагомедова

Российскому журналисту Александру Лютикову угрожают из-за критики чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Ранее Лютиков выразил мнение, что Нурмагомедов вполне мог вылететь в США на бой с Тони Фергюсоном. Лютиков позвонил в «Аэрофлот» и узнал, что 31 марта и 2 апреля можно вылететь из России в Нью-Йорк без проблем из-за закрытия границ, билеты есть в наличии. Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не может покинуть Россию ввиду временного закрытия границ и потому поединок с Фергюсоном рискует сорваться.
После этого Лютикову позвонил человек, ранее представлявшийся «двоюродным братом» Хабиба Нурмагомедова и пригрозил разбить журналисту голову.
«Ты создан для того, чтобы пресмыкаться перед нами и заслужить нашего снисхождения. Чтоб на тебя обратили внимание, дали тебе интервью или в голову». Замечательное описание сути журналистики от человека, который чуть больше года назад звонил мне и представлялся двоюродным братом одного из величайших бойцов UFC», — написал Лютиков в своём «инстаграме».
- 30 марта 2020
-
23:19
-
22:43
-
21:41
-
20:53
-
18:40
-
18:30
-
17:39
-
16:47
-
15:41
-
14:00
-
13:08
-
13:01
-
12:53
-
12:46
-
12:42
-
12:32
-
12:24
-
12:18
-
11:27
-
11:18
-
11:11
-
09:08
-
09:00
-
06:42
-
00:39
- 29 марта 2020
-
23:34
-
21:33
-
20:02
-
18:39
-
17:28
-
16:31
-
15:32
-
14:58
-
13:23
-
12:51