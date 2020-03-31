Уайт: бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля где-то на этой Земле

Президент UFC Дэна Уайт поделился мыслями о турнире UFC 249, главным событием которого должен стать поединок чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.



«Когда мои бойцы со мной, они получают самую лучшую медицинскую помощь, какую только могут. Я обратился и к своим сотрудникам, и к бойцам. Если кто-то из них или их близких людей заболеют и будут нуждаться в моей помощи, то я здесь. Я сделаю всё, чтобы позаботиться о них. И бой UFC 249 состоится.



Многие из журналистов — редкостные отморозки. Я сказал каждому из них убираться подальше. Я не говорю никому, что я делаю. Но бой состоится 18 апреля где-то на этой Земле. Когда вам будет нужно знать — я сообщу», — приводит слова Дэны Уайта MMAJunkie.

Уайт — о бое Хабиб — Фергюсон: каждый раз мои планы рушатся