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Бой Немкова с Бейдером не состоится. В Bellator отменили три турнира

Бой Немкова с Бейдером не состоится. В Bellator отменили три турнира
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

В Bellator из-за пандемии коронавируса отменили три турнира, запланированных на май, сообщает MMA Fighting.

Таким образом, российский боец смешанных единоборств Вадим Немков не сможет сразиться с чемпионом Bellator в полутяжёлом весе Райаном Бейдером. Они должны были подраться на турнире промоушена в Сан-Хосе 9 мая. Также были отменены турниры Bellator, запланированные на 16 и 29 мая.

27-летний Немков провёл в смешанных единоборствах 13 боёв, одержав 11 побед и потерпев два поражения. 36-летний Бейдер одержал 27 побед и потерпел пять поражений. В январе 2019 года Бейдер в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе одержал победу над россиянином Фёдором Емельяненко. Тот бой завершился нокаутом в первом раунде.

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