Тренер Емельяненко рассказал о реакции бойца на перенос поединка с Исмаиловым

Тренер клуба «Ахмат» Мурад Бичуев рассказал, как его подопечный Александр Емельяненко отреагировал на перенос боя с Магомедом Исмаиловым из-за пандемии коронавируса.



«Это никого не обрадовало. Помимо Емельяненко в клубе «Ахмат» тренируется ряд бойцов, которые должны были выступить на ACA 107. Каждый из них уже завершил основную часть подготовки, оставалось лишь планомерное подведение организма к схватке.



Изначально после этого Александр планировал лететь в Москву, но потом передумал и решил остаться в Грозном. По его словам, это лучшее и безопасное место для того, чтобы переждать эпидемию коронавируса», — приводит слова Бичуева «RT на русском».



Изначально бой должен был состояться 3 апреля, но из-за коронавируса его перенесли на 24 июля.



Недавно Емельяненко опубликовал видео, на котором лежит под капельницей.

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