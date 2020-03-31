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Тренер А. Емельяненко — о реакции людей на коронавирус: не стоило разводить такую панику

Тренер А. Емельяненко — о реакции людей на коронавирус: не стоило разводить такую панику
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Тренер клуба «Ахмат» Мурад Бичуев, который работает с Александром Емельяненко, прокомментировал реакцию людей на ситуацию с коронавирусом.

«Считаю, что не стоило разводить такую панику. Посмотрите, как активно люди стали запасаться товарами. Но сколько вы сможете продержаться на них? Неделю? Две? Это ничего не даст», — приводит слова Бичуева «RT на русском».

Напомним, следующим соперником Емельяненко должен стать Магомед Исмаилов. Изначально бой должен был состояться 3 апреля, но из-за коронавируса его перенесли на 24 июля. Бичуев также рассказал, как Емельяненко в подготовке к этому событию помогает глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Неужели вы видите так много руководителей регионов страны, которые так часто посещают залы, следят за тренировками и оказывают подобную помощь? Рамзан Ахматович находится в хороших отношениях с Александром, всячески помогает ему. Он точно не пожелает плохого Емельяненко», — отметил Бичуев.

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