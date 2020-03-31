Кормье: уверен, Хабиб не сам покинул США, ему посоветовали

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал ситуацию, в которой оказался Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион организации в лёгкой весовой категории. Нурмагомедов вследствие временного закрытия границ в России не может вылететь на бой с американским бойцом MMA Тони Фергюсоном, запланированный на 18 апреля.
«Мне кажется, что в этом деле много недопонимания. То есть ему сказали лететь в Абу-Даби, а потом сказали, что там боёв не будет?
Дэна Уайт часто говорил, что ему каждый день что-то срывает планы. Уверен, Хабиб не сам покинул США, а ему посоветовали, сказали, что там тренироваться безопаснее. А теперь он вне игры. Бой просто проклят», — приводит слова Кормье ESPN.
Также посмотрите видео необычных тренировок Тони Фергюсона.
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