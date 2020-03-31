«Чувствовал, что могут убить». Таджикский боец MMA рассказал об ограблении в Москве

Таджикский боец ММА Лоик Раджабов рассказал историю, которая приключилась с ним в 2014 году, когда он жил в Москве и работал таксистом. У спортсмена отняли машину и деньги, а самого запихнули в багажник и повезли в неизвестном направлении.
«Смотрю — трое голосуют. Остановился. Они попросили отвезти их в Подмосковье. Договорились о цене, поехали.
Я начал чувствовать, что здесь что-то не то. Они вели меня куда-то, где я никогда не был, там было очень темно. Я доехал до одного места, до тупика. Они-то знали, куда меня везти.
Один приставил ко мне пистолет, другой — нож. Обыскали меня, искали деньги. Спрашивали, что у меня есть. Забрали телефон, мелочь какую-то, приставили к затылку пистолет, а затем засунули в багажник.
Мы ехали по неровной дороге, они не могли из-за этого сильно разогнаться. Я, лёжа в багажнике, думал: «Если я так буду сидеть, то бог знает, куда они меня привезут и что со мной сделают». Нашёл в багажнике трос, дёрнул его, багажник открылся, и я выбросился оттуда. Было темно, из-за этого они ничего не заметили. Отделался небольшими царапинами», — цитирует Раджабова «Спорт-экспресс».
Бойца спросили, думал ли он, что его могут убить.
«Чувствовал что-то такое. Я подумал, что если продолжу так сидеть, то неизвестно, что со мной случится», — добавил он.
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