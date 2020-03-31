Украинский боксёр Чухаджян заразился гепатитом А в бою с россиянином Воробьёвым

Чемпион WBA International в полусреднем весе Карен Чухаджян сообщил, что заразился гепатитом А от россиянина Сергея Воробьёва, с которым проводил последний бой в феврале.
«Надеюсь, что вы не забываете о тренировках даже дома. Хотел бы и я показать свои домашние тренировки, но сейчас я на вынужденном отдыхе. Так случилось, что мой карантин начался ещё в начале марта, когда меня положили в больницу. Дело в том, что во время боя я заразился гепатитом А.
Заразился им от соперника. Скажу сразу, он сам не знал, что болен. Поэтому я не держу зла, ни в чём никого не обвиняю и вас прошу удержаться от негативных комментариев. Сергей написал мне и сказал, что ему жаль, что так вышло.
Инкубационный период гепатита А составляет около 21 дня, то есть всё это время не ощущаешь никаких симптомов и не знаешь, что болеешь. Так было и со мной, около месяца я ни о чём не подозревал. В больнице я пролежал три недели.
Сейчас уже прошла неделя после моей выписки. Чувствую себя хорошо, пью лекарства, придерживаюсь диеты и восстанавливаю печень. Пока мне запрещены тяжёлые физические нагрузки, поэтому следующий бой будет не раньше осени, тем более сейчас бои никто не проводит из-за коронавируса.
Моя цель сейчас – восстановиться и вернуться в ещё лучшей форме. Я настроен решительно. К счастью, гепатит А полностью вылечивается. Ещё у меня теперь иммунитет к этой болезни, ищу во всём плюсы. Я очень переживал, что мог заразить кого-то из своих близких, но, слава богу, этого не произошло.
Со мной всегда были рядом родители, девушка, друзья, с тренером постоянно был на связи, спасибо всем за поддержку. Своему противнику я желаю успешного восстановления. Сейчас для всего мира очень непростой период. Верю, что всё закончится благополучно для каждого из нас. Мойте руки, высыпайтесь, соблюдайте карантин и укрепляйте иммунитет домашними тренировками. Вскоре я к вам присоединюсь.
Как видите, заболеть можно где и когда угодно. Поэтому берегите себя даже после окончания карантина, следите за самочувствием, но самое главное – сохраняйте бодрость духа», – написал Чухаджян на своей странице в «Фейсбуке».
Бой Воробьёва и Чухаджяна длился все 10 раундов и завершился победой украинского боксёра раздельным решением судей. Карен с первых же минут завладел преимуществом и смог уверенно довести бой до победы. Итоговый счёт судейских записок составил 95:96, 99:91, 96:94.
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