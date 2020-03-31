Вл. Кличко: в США сложная ситуация, не хватает масок и коек

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко, пребывающий в США, рассказал, как страна переносит пандемию коронавируса. Украинец подчеркнул, что в стране не хватает элементарных средств защиты.

«Друзья, в нынешнем кризисе и вызове, через который проходит практически весь мир, есть главный и простой принцип — если ты дома, значит ты защищён. Улетев до начала пандемии, я оказался за пределами Украины и, к сожалению, вынужден остаться здесь. Но мысленно я с вами, на родине. Сегодня ситуация сложная во всём мире, а особенно в США.

Вирус распространяется и бушует с огромной прогрессией. Приняты строгие ограничительные меры. Много заболевших и, увы, много умерших. Их число растёт каждый день. Здесь, при таком количестве больных, не хватает элементарного. Даже здесь не хватает масок, средств защиты и больничных коек.

В Нью-Йорке, в Центральном парке развернули полевой госпиталь. Я не хочу, чтобы беда коснулась Украину в таком масштабе. Первое, что нам нужно соблюдать, — элементарные меры предосторожности. Знаю, что мэр Киева делает всё, чтобы город не был охвачен вирусом. Помогите ему защитить вас, защитить город. Когда вам говорят остаться дома, значит нужно остаться дома и обезопасить себя. Иначе масштабы будут катастрофическими. Берегите себя, оставайтесь дома и поверьте: никакая встреча не стоит того, чтобы быть брошенными на весы жизни. Будьте здоровы», — сказал Владимир Кличко на видеозаписи, размещённой на странице Виталия Кличко в «Твиттере».