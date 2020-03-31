Ян: улететь из России в США можно. Думаю, Хабиб уже не хочет это делать

Боец UFC Пётр Ян поделился мыслями о возможной отмене боя Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. По словам россиянина, шансы на проведение встречи ещё есть. Ян подчеркнул, что граждане России всё ещё могут попасть в США.
«Во-первых, им не сказали, что бой будет в Абу-Даби на сто процентов. Они решили, что на девяносто девять процентов поединок будет там, полетели туда, и их не пустили. Во-вторых, об этом реально говорили, что Абу-Даби закрывается. Многие ребята меняли билеты, потому что через Абу-Даби не удавалось улететь.
Насколько я знаю, на сегодняшний день улететь из России в США можно. «Аэрофлот» объявил, что самолёты есть, можно улететь без проблем. Думаю, что Хабиб уже не хочет лететь в США. Вероятность того, что бой проведут в США, есть. Так что если они захотят драться, то полетят, если нет, то нет.
Почему Нурмагомедов может не захотеть? Это перелёты, это усталость, часовые пояса. Но в принципе время есть, в США я всегда улетал за 10-12 дней до боя.
По высказываниям Хабиба и его отца, смотрю, что они хотели затянуть бой на свою территорию, в Россию. Но в США отлажена вся система, PPV и UFC это не особо интересно. Полагаю, время улететь есть, посмотрим. Интересная ситуация», — сказал Ян в интервью, размещённом на канале FightSpace в YouTube.
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